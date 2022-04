Beethovenfest 2022 unter dem Motto „Alle Menschen“ : Intendant Steven Walter: Viktoriabad wird Festivalzentrale

Bonn Sinfonien im Opernhaus und im Pantheon: Der neue Intendant stellt das Programm seines ersten Beethovenfests vor. Das Publikum erwartet im August und September mehr als 100 Konzerte.

Das Motto des ersten Beethovenfests unter der Leitung des neuen Intendanten Steven Walter lautet knapp „Alle Menschen“. Diese Anspielung auf die neunte Sinfonie Ludwig van Beethovens umreißt knapp und programmatisch die Neuausrichtung des traditionsreichen Bonner Festivals: Die Musik dringt tiefer in die Stadt ein, die mehr als 100 Konzerte verteilen sich auf insgesamt 27 Spielstätten in Bonn und in der Region. Nicht mehr dabei: Das WCCB. Stattdessen wird das Opernhaus Schauplatz der Orchesterkonzerte. Beim Eröffnungskonzert am 26. August spielt dort das Budapest Festival Orchestra unter Leitung von Iván Fischer unter anderem Beethovens Sinfonie Nr. 3, die „Eroica“. Dasselbe Werk führen sie dann am Tag darauf im Pantheon noch einmal im Pantheon auf – als nächtliches Musikevent mit dem Publikum mitten im Orchester.