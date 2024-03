Interview mit Rapper Das verbindet Bushido mit seiner Geburtsstadt Bonn

Interview | Bonn · Nach langer Pause kehrt der Rapper Bushido wieder auf die Bühne zurück. Am 10. August ist er auch auf dem KunstRasen in Bonn zu erleben. Was ihn noch mit seiner Geburtsstadt Bonn verbindet und wie es nach den gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Clanchef Arafat Abou-Chaker weitergeht.

25.03.2024 , 11:01 Uhr

Rapper Bushido wurde in Bad Godesberg geboren, wuchs in Berlin auf und lebt jetzt in Dubai. Foto: © Bushido

Von Bernhard Hartmann Redakteur Feuilleton