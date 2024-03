Direktorin des Kölner Stadtarchivs Bettina Schmidt-Czaia “Von denen, die den Einsturz erlebt haben, sind kaum noch welche da“

Vor 15 Jahren stürzte das Kölner Stadtarchiv an der Severinstraße binnen weniger Augenblicke in sich zusammen; zwei Menschen starben, eine Überlebende beging später Suizid, Zigtausende wertvolle Archivalien wurden verschüttet und schwer beschädigt. 2021 eröffnete der Neubau des Hauses am Eifelwall. Die Historikerin Dr. Bettina Schmidt-Czaia ist seit 2006 Leitende Archivdirektorin der Institution. Werner Grosch sprach mit ihr darüber, wie sie selbst, die historischen Schätze und die Besucher sich im neuen Haus eingelebt haben.