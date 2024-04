Astrophysiker Harald Lesch „Keine Bange – die Erde wird nicht verschluckt“

Wie entstand das Universum? Wie entstand unsere Milchstraße? Was hält beide zusammen? Wie funktionieren Schwarze Löcher? Der Astrophysiker Harald Lesch erklärt das dem Publikum seit Jahren in seiner Fernsehsendung „Leschs Kosmos“. Am 13. Juli erzählen er und seine Frau Cecilia Scorza-Lesch im Forum Lantershofen (Grafschaft) von der Geschichte unseres Sternensystems und von seiner Erforschung durch Astronomen und Astronominnen. Zuvor sprach Angela Pontzen mit ihm über seine Arbeit.