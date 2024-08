Lesung in der Buchhandlung Böttger Bonn Iris Wolff: „Jedes Jetzt enthält alles Vergangene“

„Sie sind mein erstes Publikum nach einer vierwöchigen Sommerpause“, verrät Iris Wolff zu Beginn. Schon bei diesem ersten, noch beiläufigen Satz der Schriftstellerin ist es vollkommen still in der Bonner Buchhandlung von Alfred Böttger. Und das liegt nicht nur an der Vorfreude auf eine der spannendsten Autorinnen der Gegenwart. Sondern auch an der zauberhaften Aura dieser Frau – man möchte jedes einzelne Wort von ihr aufsaugen. Die Lesung ist ausverkauft, etliche interessierte Besucher mussten an der Tür abgewiesen werden. Für ihren aktuellen Roman „Lichtungen“, den sie bei Böttger vorstellt, wird Wolff am 20. September in Berlin den Uwe-Johnson-Preis erhalten; zudem steht sie auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, der am 14. Oktober verliehen wird.