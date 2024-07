Ulrich Tukur bei „Quatsch keine Oper“ in Bonn Irrsinn mit Brillanz

Für ihr aktuelles Programm „Es leuchten die Sterne“ hat sich die selbst ernannte älteste Boyband der Welt auf die Klänge der Metropolen jener Zeit eingegroovt, auf Songs aus Berlin und New York, auf „Puttin’ on the Ritz“ und auf „Über den Dächern der großen Stadt“. Da werden Cole Porter und Irving Berlin in einem Atemzug mit Rudi Schuricke genannt – allesamt Persönlichkeiten, die der kaum alternde Tukur in den 1920ern kennengelernt haben will –, nächtliche Partys „von Acht bis um Acht“ besungen und der „Continental“ als Modetanz gefeiert, als ob es kein Morgen gäbe.