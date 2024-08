Jason Derulo auf dem Bonner KunstRasen Alles (nur) Show

Achtung, hier bin ich: Wer auf dem KunstRasen tatsächlich noch nicht wissen sollte, wer an diesem Abend auf der Bühne steht, der muss nur bei den ersten Songs etwas genauer hinhören. Schließlich liebt es Jason Derulo, sich selbst zu besingen und sich entsprechend in Szene zu setzen. Auf den Plakaten zu seiner „Nu King World Tour“ (der Titel soll sich laut Derulo allerdings auf seinen zweijährigen Sohn Jason King beziehen) posiert er noch mit goldener Dornenkrone – dagegen ist das Leder-Outfit, mit dem sich der 34-Jährige in der Gronau präsentiert, geradezu verhalten. Dafür gibt es Feuerfontänen, Lichtexplosionen und etliche laszive Tanzeinlagen, vereint in einer perfekt durchchoreographierten Show, die das Publikum von der ersten Sekunde an mitreißt. Und dennoch Fragen aufwirft.