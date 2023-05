Auftakt zum Jazzfest in Bonn Das Opernhaus tobt

Der Kontrast zu Thomas D und den KBCS hätte nicht größer sein können: Gerade noch füllten Streicher-Passagen das Plenum, nun fluteten hitzige Gitarrenriffs und der sonore Rap-Gesang des Fanta-Vier-Stars die Oper. „Es gibt hier keinen, der in diesen Zeiten noch vor Kraft strotzt/ Nicht meckert, nicht kotzt, nicht kleckert, nur klotzt...“, hört man in dem melancholischen Stück „Show“, das mit dem Refrain „Show, alles nur Show, wir tun alle nur so/ Lehnt euch zurück, genießt die Show“ das Publikum einstimmte. Alles nur Show? Mit teils sehr direkten und präzisen, teils bis über die Kitschgrenze hinaus schwülstigen Texten ventiliert Thomas D Sorgen und Befindlichkeiten seiner Generation – der agile Rapper ist 54. „Neophyta“ ist eine einfühlsame Liebeserklärung an die flügge gewordene Tochter, „Millionen Legionen“ ruft alle Superhelden, Highlander und Guten Geister auf, ihm in „der Nacht der Vampire in der Stadt der wilden Tiere“ beizustehen, „Vergebung hier ist sie“ prangert unseren frevelhaften Umgang mit der Schöpfung an.