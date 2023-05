Musikalischer Diskurs Einheit trifft Polarität beim Jazzfest in Bonn

Dabei machten es Sendecki und Spiegel dem Publikum leicht. Die beiden Musiker zogen von der ersten Sekunde an an einem Strang, vereint durch gemeinsame prägende Erlebnisse, die sie nun in Musik transformierten. Mal ging es um Sake- und Erdbeben-Nächte in Japan, dann wieder um Spiegels Söhne („Ich glaube, ich muss renovieren – die kochen“). Sendecki, den die New Yorker Wochenzeitung „The Village Voice“ zu den fünf besten Jazzpianisten der Welt zählt, jagte mit atemberaubender Leichtigkeit über die Tasten, immer im Dienst der Melodie – und Spiegel, der ansonsten vor allem als Teil des Tingvall Trios für Furore sorgt, stand ihm in nichts nach. Sein treibendes, kraftvolles Spiel zeichnete sich durch eine wunderbar differenzierte Dynamik aus, die alle Register zog und sich doch nie in den Weiten des Jazz verlor.