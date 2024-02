Von Lesotwins bis Jeremy Fragrance Diese Influencer kommen aus Bonn und der Region

Als Parfüm-Influencer erlangte Jeremy Fragrance internationale Bekanntheit. Dem 35 Jahre alten Unternehmer aus Sankt Augustin folgen rund 8,2 Millionen auf TikTok sowie 1,6 Millionen auf Instagram. In der Öffentlichkeit trägt Fragrance, der zeitweise auch in Bonn-Holzlar lebte, stets einen weißen Anzug. Zuletzt geriet er in die Kritik, da er auf einer Gala in New York mit Rechtsextremen posiert hatte.