GA-Gewinnspiel : Jetzt Karten für die Film-Preview von „Tàr“ gewinnen

Furios als verzweifelnde Star-Dirigentin: Cate Blanchett in „Tàr“. Foto: picture alliance/dpa/Focus Features/Universal Pictures/Florian Hoffmeister

Bonn Das Drama „Tàr“ mit Cate Blanchett in der Hauptrolle ist für sechs Oscars nominiert. Für eine Preview von „Tàr“ am 26. Februar im Bonner Kino Rex verlost der General-Anzeiger dreimal zwei Freikarten.

Schon jetzt gilt diese Produktion als einer der Höhepunkte des Filmjahrs 2023: Das Drama „Tàr“ mit Cate Blanchett in der Hauptrolle der Dirigentin eines großen deutschen Orchesters, die an ihrer Rolle und sich selbst verzweifelt, ist für sechs Oscars nominiert. Blanchett selbst räumte für ihre Darstellung bei den Golden Globes bereits den Preis als beste Hauptdarstellerin ab und kann nun auf ihren dritten Oscar hoffen. „Tàr“ wurde zum Großteil in Berlin und Dresden gedreht. Eine tragende Rolle spielt die deutsche Charakterdarstellerin Nina Hoss.