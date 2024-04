4500 Blues-Fans in der Lanxess-Arena Joe Bonamessa gibt sich fast unverschämt lässig

Der in New Hartford (N.Y.) geborene Musiker, der am 8. Mai 47 Jahre wird, demonstriert in eng sitzendem Anzug und schmaler Sonnenbrille, die der von Easy Rider Peter Fonda ähnelte, dass er den Blues keinesfallsnicht in einer Vintage-Ecke endlagern will. So erweckt er auch gar nicht erst den Anschein, als käme er in zerrissenen Jeans und verwaschenem Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln gerade vom Baumwollfeld.