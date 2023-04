Im Depot 2 des Kölner Schauspiels zeigt die zierliche Schauspielerin Rebecca Lindauer, welche nicht nur kreative Kraft in ihrer Judith steckt. Dennis Noldens Inszenierung beginnt mit einem Song von Billie Eilish: der Selbstbehauptungshymne „You Should See Me In A Crown“. Judith – in Jeans, mit Brille und Tattoos sowie „Vulva-Letten“ an den Füßen - beansprucht eine Theaterkrone für sich. Leider ist ihr Erfolgskonto bisher ziemlich leer. Lucie Hedderichs abstrakte Bühne besteht aus Bruchstücken einer Theaterdekorationsmauer, gegen die Judith anläuft: Sinnbild für eine immer noch patriarchal geprägte Kulturszene.