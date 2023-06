Bonnlive Open Air am Telekom Forum Juli spielt in Bonn Herbst-Pop

Wenn Juli im Juni vom November singen, das Ende des Sommers ankündigen und traurige Lieder fordern, klingt das schon ein bisschen absurd – aber irgendwie auch konsequent angesichts einer Band, die seit 22 Jahren unaufdringlich-effektvolle Pop-Nummern mit so manchem Rock-Impetus und einer ordentlichen Dosis Melancholie würzt und damit immer wieder den deutschen Zeitgeist zu treffen scheint. Auch auf dem Gelände vor dem Telekom Forum in Beuel, wo Sängerin Eva Briegel und ihre Herren-Truppe im Rahmen des Bonnlive-Open-Air auftreten, ist diese Mischung auf jeden Fall allgegenwärtig, trotz Hits wie „Geile Zeit“ oder „Perfekte Welle“, in denen der Moment gefeiert und alles andere ausgeblendet wird. Auch das scheint nicht miteinander vereinbar zu sein. Aber Juli schaffen dies mühelos – und bereiten ihren Fans mit alten wie neuen Songs einen fantastischen Abend.