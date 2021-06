Preisträger-Soirée im Beethoven-Haus : Junge Botschafter Beethovens

Bonn Bei der gestreamten Preisträgersoirée der Internationalen Telekom Beethoven Competition stellten sich die neuen Teilnehmer in kurzen Videos vor. Der Wettbewerb findet im Dezember statt.

Vorfreudige Grußbotschaften

101 junge Pianistinnen und Pianisten haben sich um eine Teilnahme an der International Telekom Beethoven Competition 2021 beworben. Auf der Grundlage von Videoeinsendungen entschieden Wettbewerbsleiter Pavel Gililov, Wettbewerbssieger Jingge Yan sowie Jinsang Lee, Mitglied im Beethoven-Trio Bonn, über ein Weiterkommen. 28 Bewerberinnen und Bewerber schafften es in die Auswahl der Pianisten, die vom 2. bis 11. Dezember um den Gewinn der Beethoven Competition 2021 kämpfen. Die zehn Pianistinnen und 18 Pianisten sind zwischen 20 und 31 Jahre alt und stammen aus 13 Nationen. ga

Zwei solcher Botschafter bestritten den musikalischen Teil des Abends: Yuto Takezawa aus Japan und Shihyun Lee aus Südkorea. Takezawa errang bei der Competition 2019 den zweiten Preis sowie den Publikumspreis, den die Zuhörer im Finale für die beste Interpretation eines Klavierkonzertes vergeben. Takezawas Spiel im Klavierkonzert Nr. 4 hatte also den Saal begeistert, etwas weniger die Jury (es gewann bekanntlich Cunmo Yin aus China). Dafür kann Takezawa sich nun eine Replik der Beethovenbüste von Naoum Aronson ins Regal stellen. Das Original von 1905 steht im Garten des Beethoven-Hauses und zeigt nicht den heroischen, sondern einen nachdenklichen, schmerzerfüllten Komponisten. Gestiftet wurde diese Replik wieder einmal von Gudula Neidert-Buech, die sie auch an den Pianisten übergeben durfte.

Der lieferte danach eine erste Konzerthälfte ab, die man schlicht großartig nennen muss. Sein Spiel ist makellos und bis in kleinste Details hinein ausgestaltet. Er begann mit zwei Werken von Beethoven: dem Rondo C-Dur und der Sonate in G-Dur op.79, manchmal „Kuckuckssonate“ getauft. Die brillanten Ecksätze der letzteren gerieten federnd und sehr schön luftig, gepaart mit Sinn für den bisweilen kecken Humor. Daran schloss sich Bachs englische Suite in g-Moll an. Wunderbar, wie Takezawa kunstvoll ineinandergewobenes Liniengeflecht behutsam entzerrte, ebenso grandios die Sarabande, deren überreiche Verzierungen er wie Improvisationen klingen ließ.