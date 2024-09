Uraufführung am Jungen Theater Bonn „Die Schule der magischen Tiere – voller Löcher!“ begeistert in Bonn

Millionen von Kindern in aller Welt kennen die Wintersteinschule und die geheimnisvollen magischen Tiere, die dort einige Schülerinnen und Schüler begleiten. Seit die deutsche Autorin Margit Auer 2013 mit der „Schule der magischen Tiere“ einen Bestseller landete, sind vierzehn weitere Bände erschienen zu den Abenteuern der Klasse der etwas merkwürdigen Lehrerin Miss Cornfield. Nun ist plötzlich der ganze Schulgarten voller seltsamer Löcher, die die Standfestigkeit des ganzen Schulgebäudes bedrohen und den braven Hausmeister Wondraschek (Silas Neubauer) schier zur Verzweiflung bringen. Außerdem plant die Klasse ein Theaterstück über den legendären Helden Robin Hood. Es ist also eine Menge los zwischen Probenstress und den kuriosen Löchern. Sind da Marsmännchen am Werk oder Archäologen, wie die erfahrene Schildkröte Henrietta vermutet?