Casting Junges Theater sucht Darsteller für „Momo“

Für die Produktion von ‚Momo‘ sucht das JTB jetzt Jungen und Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren als Darsteller für verschiedenen Haupt- und Nebenrollen. Mädchen und Jungen, die Interesse daran haben, an einer professionellen Theaterproduktion mitzuwirken, können sich beim offenen Casting im Jungen Theater Bonn, Hermannstraße 50, in Bonn-Beuel informieren und bewerben. Die Proben beginnen am 17. Juli. Kinder und Jugendliche können sich daher nur bewerben, wenn sie in der zweiten Hälfte der Ferien nicht mehr länger verreist sind und in der Zeit bis zur Premiere keine Klassenfahrt oder Ähnliches geplant sind. Für das Casting muss nichts vorbereitet und nichts mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei und unverbindlich. Die Teilnahme in Begleitung durch die Eltern ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.