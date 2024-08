Zwei Mal 17.000 Fans in der Lanxess Arena Justin Timberlake macht seine Fans glücklich

Justin Timberlake hat am Sonntag eine richtig große, bunte, fröhliche Party geschmissen. In der Kölner Lanxess Arena. Und an diesem Montag folgt Teil zwei. Beide Male ist die Arena restlos ausverkauft, vom Innenraum bis unters Dach. Pro Abend macht das, geschätzt, jeweils 17.000 Menschen. In nicht ganz exakt zwei Stunden erleben sie einen Künstler, der alles kann, was auch die Trolls aus den Animationsfilmen können: kuscheln, singen und tanzen. Und auch ganz furchtbar glücklich sein. Am deutlichsten spürt man das, wenn der 43-jährige zur Zugabe „Mirrors“ noch einmal auf die Mittelbühne zurückkehrt.