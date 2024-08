Zwei Shows im August Alle Infos zu den Konzerten von Justin Timberlake in Köln

Der Popstar Justin Timberlake tritt während seiner Welttournee „The Forget Tomorrow World Tour“ in insgesamt acht Ländern auf. Dabei spielt er von den vier Konzerten in Deutschland zwei in der Kölner Lanxess Arena. Fans des Weltstars dürfen sich auf einen Mix aus altbekannten Hits wie „Can't Stop the Feeling“ oder „Sexy Back“ sowie neuen Hits wie „Selfish“ oder „Drown“ freuen.