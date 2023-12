Auftritt im Opernhaus Kabarettist Abdelkarim in Bonn: Der „Marokkaner Ihres Vertrauens“

Ibrahim und Günal sind eigens aus dem oberbergischen Kreis angereist, um ihren Lieblingskomiker live zu erleben. Jetzt sitzen sie entspannt in der ersten Reihe im Bonner Opernhaus, freuen sich auf die Vorstellung – und befinden sich unverhofft mitten drin. „Wo genau kommt Ihr her?“, will der Künstler an der Bühnenrampe ausgerechnet von ihnen wissen. „Bei Waldbröhl“, murmelt Ibrahim. „Was macht Ihr beruflich?“ Nun, beide sind Lehrer, sie Mathe und Soziallehre, er Mathe und Physik. „Und wie lange müsst ihr nachher zurückreiten?“ Die Antwort, eine Stunde wird’s wohl werden, geht in allgemeiner Heiterkeit unter.