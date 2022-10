KammermusikKöln im Historischen Gemeindesaal : Finale mit Brahms

Bonn Das Ensemble der KammermusikKöln startete am Montagabend ihre Bonner Saison im Historischen Gemeindesaal. Es ist bereits die sechste Auflage in der Bundeshauptstadt.

Eigentlich wollten die Musikerinnen und Musiker der KammerMusikKöln im vergangenen Jahr das zehnjährige Jubiläum ihrer selbst gestalteten Reihe in Kön und Bonn feiern, doch daran war leider pandemiebedingt nicht zu denken. Sie sehen es gelassen und feiern in diesem Jahr nun „10+1“ – auch nicht schlecht im Rheinland.

Dass es die Reihe der KammerMusikKöln seit über zehn Jahren gibt, hat vor allem mit dem Wunsch der Gründungsmitglieder zu tun, jenseits des Orchesterspiels bei den WDR-Klangkörpern oder auch beim Gürzenich-Orchester gemeinsam Kammermusik zu machen. Und zwar über das eigene Orchester hinaus, mit eigenem Programm und musikalischen Gästen. Es wurde ein so großer Erfolg, dass die Konzerte seit nunmehr sechs Jahren nicht nur in Köln, sondern auch in Bonn stattfinden. So wurde im Historischen Gemeindesaal in der Kronprinzenstraße am Montagabend die diesjährige Saison eröffnet.