Finale mit Überraschungen KammerMusikKöln startet Saison in Bonn

Der Start in die Saison ist zwar spät, das Programm dafür aber von großer Dichte: Insgesamt acht Konzerte bietet der Verein KammerMusikKöln vom Eröffnungskonzert am kommenden Montag bis zum Finale am 16. Juni 2024 im Historischen Gemeindesaal der Bad Godesberger Erlöserkirche an. Das Saisonprogramm bietet ein weites Spektrum auf von klassischen Werken bis hin zu einem nachträglichen Geburtstagsgruß an György Ligeti zu dessen Hundertstem und einen Tango-Nuevo-Abend mit Musik von Astor Piazzolla.