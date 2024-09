Ausstellung im Beethoven-Haus Kant und Beethoven: Der Denker und der Musiker

Nachdem die Bundeskunsthalle in Bonn den 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant bereits ausgiebig in einer Ausstellung gefeiert hat, zieht nun das Beethoven-Haus nach. Tatsächlich gibt das einiges zu erzählen, wie man seit Sonntag im Sonderausstellungsraum anhand selten gezeigter Dokumente, Handschriften und Erläuterungen sehen und erfahren kann. Bereits in seiner Bonner Zeit prägten Kants aufklärerische Ideen und seine Schriften Beethovens Denken, wie die Leiterin der Sammlung des Beethoven-Hauses, Julia Ronge, am Rande der Ausstellungseröffnung ausführte. Man darf mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass er als junger Student in Bonn Vorlesungen zur Philosophie des großen Aufklärers besucht haben wird.