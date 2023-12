Schenkung für das Ludwig-Museum in Köln Kasper König verschenkt einen Kessel Buntes

Noch vor der Tür in den König-Raum steht der „Kameramann“ von Pavel Althamer, die erste Arbeit, die mit dem Museum der Wünsche ins Haus kam. Doch zu den Geschenken gehören auch Landminen von Ayse Erkmen, wie man sie im Irakkrieg gebrauchte. Bei Erkmen sind sie gut verpackt aus grün gefärbter Keramik, bei der man nicht so recht weiß, was das ist und was das soll. Auch das ist typisch für Kasper König. Er hat sich oft für Dinge entschieden, die ihm selbst rätselhaft erschienen.