Musikprojekt im Theater im Ballsaal Bonn : Kassia als erste Komponistin des Abendlandes

Bonn Das Kainkollektiv kommt mit einem Musiktheater-Projekt ins Theater im Ballsaal. Im Mittelpunkt steht Kassia. Die kennen viele seit „Vikings“, aber die Frau hat historisch weit mehr zu bieten.

„Die ganze Idee und die Initiative zu diesem Projekt ging von meiner Partnerin und Kollegin Mirjam Schmuck aus“, erzählt Fabian Lettow, der mit ihr zusammen das Kainkollektiv leitet und schon mal für Vorbereitungen des Gastspiels nach Bonn vorausgefahren ist. Gemeinsam haben sie zahlreiche Kreativköpfe versammelt, um sich der Titelheldin ihres Stücks, das im vollständ „Kassia – Songs of Care(volution)“ heißt, anzunähern. Eine ganz zentrale Rolle in diesem Kollektiv spielt der in Istanbul geborene und in Berlin lebende Instrumentalist und Komponist Burak Özdemir. Der an der New Yorker Jilliard School ausgebildete Musiker ist Spezialist für alte Musik und zudem Gründer und Leiter des Orchesters Musica Sequenza. Das Besondere an diesem Barockorchester ist seine Fähigkeit, in einem stilistischen Crossover Verbindungslinien zwischen alter und neuer Musik zu ziehen.