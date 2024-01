Theater im Depot 1 in Köln Katharina Blum ist hilflos ausgeliefert

„Sie machen das Mädchen fertig. Wenn nicht die Polizei, dann die ,Zeitung‘, und wenn die ,Zeitung‘ die Lust an ihr verliert, dann machen‘s die Leute.“ Im Juli 1974 erschien Heinrich Bölls Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, in der der Literaturnobelpreisträger beschreibt, wie eine bis dahin unbescholtene junge Frau ins Visier der Polizei gerät, um dann von einer Boulevardzeitung in Grund und Boden geschrieben zu werden. In der Folge erschießt sie den Reporter, der über sie geschrieben hat und sich dabei um Wahrheit und Ausgewogenheit nicht scherte.