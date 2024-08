KunstRasen-Konzert von Keane Rückkehr der Melancholiker

Es soll Menschen geben, die Keane unter dem Stichwort „One-Hit-Wonder“ abgespeichert haben. Moment, Keane? War das nicht die Band mit der Weltschmerz-Hymne, wie hieß die noch, ich komm gleich drauf, ähm, ach ja: „Somewhere Only We Know“. Die Nummer, die nach 20 Jahren wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden ist, mit mehr als einer Milliarde Streams via Spotify, einer Dauerschleife auf TikTok. Das ist also Keane. Hatten die noch andere große Erfolge? Ja, ein paar, allen voran „Everybody’s Changing“, ebenso wie „Somewhere Only We Know“ ein Titel des einstigen Debüt-Albums „Hopes and Fears“.