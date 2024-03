Kent Nagano dirigiert „Walküre“ in Köln Auf der Suche nach dem originalen Wagner-Klang

Bei Richard Wagner mussten die Sängerinnen und Sänger zu Beginn der Proben erst einmal ihren Text wie Schauspieler sprechen, bevor er sie singen ließ. Eine Methode, die nun auch der amerikanische Dirigent Kent Nagano bei der Einstudierung der „Walküre“ aus dem „Ring des Nibelungen“ übernommen hatte. In der Kölner Philharmonie, wo das Werk am Sonntagabend vor nahezu ausverkauftem Haus in einer konzertanten Aufführung zu erleben war, erwies sich diese vom Komponisten abgeschaute Strategie als goldrichtig. Die Übertitelanlage, die man über dem Orchester angebracht hatte, schien beinahe überflüssig: So klar und verständlich hört man die Texte bei Aufführungen von Wagners Opern selten.