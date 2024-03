“Der Ring des Nibelungen“ Warum Dirigent Nagano bei Wagners "Walküre" in Köln auf historische Instrumente setzt

In der Regel läuft es im Arbeitsleben eines Dirigenten so, dass er sich schon mit einem sehr genauen Klangideal im Kopf auf den Weg zur Probenarbeit begibt. Vor allem wenn er dann vor Traditionsorchestern wie der Dresdner Staatskapelle oder den Wiener Philharmonikern steht, die sich über ihre jeweils mehr als über viele Jahrzehnte gepflegte Klangkultur definieren. Der US-amerikanische Dirigent Kent Nagano sieht sich jedoch mit einer ganz anderen Situation konfrontiert. Er musste bei der Einstudierung der „Walküre“ aus Richard Wagners Opernvierteiler „Der Ring des Nibelungen“, die er am 24. März in der Kölner Philharmonie dirigieren wird, erst einmal ein lange verschollenes Klangbild rekonstruieren. Mit In­strumenten aus Wagners Zeit, deren Klangcharakter und Spielweise sich von denen in modernen Orchestern gebräuchlichen Nachfolgemodellen teils deutlich unterscheiden.