Neu in Bonner Kinos John Malkovich ist ein exzentrischer Engländer in Frankreich

Michael Bublé definiert das Leitmotiv des Films „Monsieur Blake zu Diensten“ musikalisch. Mit seiner Version des 1968 durch Stevie Wonder berühmt gewordenen Songs „For Once in My Life“ beginnt Gilles Legardiniers Kino-Adaption seines Romans „Monsieur Blake und der Zauber der Liebe“ („Complètement cramé!“) aus dem Jahr 2012. Das Lied fühlt sich ins Seelenleben der Hauptfigur ein. Andrew Blake, in England gerade zum „Unternehmer des Jahres“ gekürt, könnte mitsingen: „For once, unafraid, I can go where life leads me.“ Blake ist seit vier Monaten Witwer und des Lebens müde. Von London aus macht er sich auf den Weg nach Frankreich, zum Landsitz Domaine de Beauvillier, wo er seine Frau Diane kennengelernt hat. Dort will er in Gesellschaft seiner Erinnerungen eine Weile als zahlender Gast verbringen.