Filme für fünf Euro Diese Bonner Kinos sind beim Kinofest wieder dabei

Der Betreiber der neuen Filmbühne in Beuel und dem Rex in Endenich, Dieter Hertel, nahm noch im letzten Jahr beim Kinofest teil. Dieses Jahr ist er jedoch mit seinen beiden Bonner Kinos wieder ausgeschieden. „Die Multiplex-Kinos können ihren Umsatzverlust wegen der fünf Euro mühelos durch ihren erhöhten Nebenumsatz kompensieren“, so Hertel. Daher lohne es sich in diesen Kinos auch, den Kartenpreis von fünf Euro als Anreiz zu nehmen, weil die Tickets am Wochenende sehr viel teuerer seien als an den Werktagen. „Wir haben einen Einheitspreis von acht/neun Euro, der für jeden Tag gültig ist. Der Nebenumsatz ist bei uns hingegen sehr gering“, begründet der Kino-Betreiber seine diesjährige Absage.