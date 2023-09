Filme für fünf Euro Bonner Kinos beteiligen sich wieder am Kinofest

Der Betreiber der neuen Filmbühne in Beuel und dem Rex in Endenich hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal dazu entschieden, sein Programm im Rahmen des Kinofestes anzubieten. Dieter Hertel findet die Idee, Kino wieder attraktiv zu machen, wichtig. Es stört ihn jedoch, dass die Filme mit der Aktion etwas unter ihrem Wert verkauft werden. „Die Filme sollen nicht nur attraktiv sein, weil man sie preiswert ansehen kann“, sagt er. Es wäre schön, wenn die Qualität der Filme allein ein ausreichender Grund wären, um die Besucher in die Kinosäle zu locken. Hertel hat sich trotzdem dazu entschieden, teilzunehmen. Wie fast alle Kinos in Deutschland.