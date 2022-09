Bonner Kinos an Aktion beteiligt : Am Wochenende kann man für fünf Euro ins Kino

Auch Bonner Kinos wie das Woki (Bild) beteiligen sich an der Aktion. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Für fünf Euro ins Kino - das ist am kommenden Wochenende in Hunderten Kinos möglich. Auch Häuser in Bonn und der Region beteiligen sich. Einige haben sich zudem ein besonderes Programm einfallen lassen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hunderte Kinos wollen an diesem Wochenende vergünstigte Vorstellungen anbieten. Besucherinnen und Besucher bezahlen am 10. und 11. September jeweils fünf Euro pro Vorführung. Das sogenannte Kinofest soll künftig jährlich stattfinden. „Wir wollen einfach mal zeigen, was Kino alles kann. Und zwar in jeglicher Form“, sagte Verbandschefin Christine Berg vom HDF Kino.

Kinofans in Bonn und der Region kommen zum Kinofest auch auf ihre Kosten. Das Woki und das Stern in der Bonner Innenstadt, das Godesberger Kinopolis, das Drehwerk in Wachtberg sowie die beiden Cineplex-Kinos in Siegburg und Troisdorf beteiligen sich ebenfalls an der Aktion.

Neben den günstigeren Eintrittspreisen haben sich viele beteiligte Kinos ein besonderes Programm einfallen lassen. Das Woki und das Kinopolis zeigen etwa den Klassiker „Star Trek II: Der Zorn des Khan“. Zu sehen sind darüber hinaus unter anderem „Blues Brothers“, „Mullholland Drive“, „Dune“ oder der letzte „James Bond“-Film mit Daniel Craig.

Die Kinobranche erhofft sich davon auch einen Werbeeffekt. Es sei ein Angebot, auch mal wieder vorbeizukommen, wenn man lange nicht mehr im Kino gewesen sei, sagte Berg. Zuletzt fanden zwar wieder mehr Menschen den Weg ins Kino, im ersten Halbjahr wurden aber noch immer ein Drittel Tickets weniger verkauft als vor Pandemiebeginn. Das bundesweite Kinofest findet erstmals statt.

(dpa/ga)