Rebecca Carrington und Colin Brown mit „Turnadot“ im Pantheon Bonn : Kitsch, Klischees und hohe Kunst

Bonn Rebecca Carrington und Colin Brown sind das Duo für scheinbar unmögliche Fälle. Zum Beispiel den, Puccinis Oper „Turandot“ nur zu zweit auf die Bühne zu bringen. Alles der Brexit schuld. Und schon geht es im Pantheon drunter und drüber.

Auf jeden Fall sind nur die beiden an diesem Abend im Pantheon, die Cellistin und der Bariton. Dennoch sollen sie auf ausdrücklichen Wunsch der (ebenfalls fiktiven) Theaterleitung „Turandot“ aufführen. Vertrag ist schließlich Vertrag. Also gibt das Duo sein Bestes, was für knappe 15 Minuten reicht. Danach ist die Lesefassung beendet, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass Opern größtenteils aus Wiederholungen und Redundanzen bestehen.

Eine improvisierte Operette und britischer Humor

Wer an dieser Stelle eine scharfe Analyse der Brexit-Entscheidung erwartet, dürfte enttäuscht werden: Auch der Ausstieg aus der EU in „Turandot“-Form ist lediglich vorgeschoben und wird von Carrington-Brown nur notdürftig mit der Handlung der Puccini-Oper verknüpft, um zu einer musikalischen Weltreise aufbrechen zu dürfen. In Paris verliert sich Rebecca Carrington im „Je t'aime“, während Colin Brown eine fantastische Louis-Armstrong-Parodie gelingt; in Deutschland greift sie zur „Hurtz“-Persiflage samt schräger Elemente der Neuen Musik, während er sich Max Raabe annähert; und in Indien, Mexiko, Japan, der Türkei und Israel kramen die beiden erst so richtig tief in der Kiste mit den musikalischen Vorurteilen.