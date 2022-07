Premiere im GOP Bonn : Klassische Nummernrevue

Um mehr als nur ein Haar geht es bei Sylphie Currin, wenn sie an ihrem Schopf durch die Szenerie schwebt. Foto: GOP

Bonn „Neo“ vereint im GOP neue Talente mit alten Kunstfertigkeiten. Das kommt gut an. Und die Rheinländer gibt’s angenehme Zwischentöne.

Sie sind jung, hochmotiviert und kreativ. Sandra Wawer, die Anfang dieses Jahres von Werner Buss die Künstlerische Leitung von GOP Showconcept übernommen hat, hat sich zusammen mit ihrem Vorgänger umgeschaut bei Festivals und Abschlusspräsentationen internationaler Artistenschulen und neue Talente entdeckt. Das Ergebnis heißt schlicht „Neo“, war schon in Essen und Bremen zu erleben und feierte am Donnerstag seine umjubelte Bonn-Premiere.

Der versierte Entertainer führt souverän mit einem ordentlichen Schuss Selbstironie durch die Show – zu Beginn im Schottenkaro-Anzug („Original Gottschalk 80er Jahre“), später in modisch etwas weniger kühnen Outfits. Natürlich hat er auch besonderen Balsam für die Bonner Seelen auf Lager. Die Stadt sei längst nicht mehr Bundesdorf, sondern Weltdorf. Tusch! Als bekennender Ostwestfale hat er auch was für die Rheinländer parat. Die Düsseldorfer seien Kölner ohne gute Laune, die Bonner Kölner mit höherer Schulbildung.

Eindeutiger Star beim jüngsten Publikum ist freilich der Japaner Shu Takada mit seiner zauberhaften Jojo-Jonglage, kombiniert mit Streetdance-Elementen. Hier wird ein Kinderspielzeug zum funkelnden Requisit einer magischen Performance von fabelhafter Ästhetik. Ähnliches schafft auch das deutsche Duo One Line mit seinen brillanten Diabolo-Tricks. Sylphie Currin aus San Francisco begeistert mit schillernden Hula-Hoop-Reifen und hat die Kunst des Hair-Hangings neu entdeckt. An einem kunstvoll geschlungenen Haarknoten schwebt sie als anmutige Sylphe wie ein Elementargeist ohne Bodenhaftung über alle romantischen Abgründe.

Wie eine magische Erscheinung aus der schwarzen Romantik fliegt dagegen Erin Skye aus Australien an den Strapaten im gefährlichen Luftraum zwischen Erde und Himmel und evoziert mit wahnsinnigen Körperverrenkungen geheimnisvolle Geschichten. Erdverbundene Kraft und artistische Eleganz verbinden die Togni Brothers in ihren „Ikarischen Spielen“. Das reicht zurück in die Antike bis zur Sagengestalt Ikarus, der mit künstlichen Flügeln der Gefangenschaft zu entfliehen suchte. Michael als stabiler Antipode hebt den Flieger Dario mit den Füßen zu irren Luftnummern, wobei zehnfache Salti selbst beim Zuschauen schon zu einem Schleudertrauma führen könnten.