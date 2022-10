Theater in der Pathologie in Bonn : Klatsch und Tratsch im alten Paris

Theater in der Pathologie in Bonn

Bonn „Mademoiselle Molière“ in der Pathologie ist nicht nur etwas für Menschen, die ihr Französisch aufmöbeln wollen. Die Komödie kann auch bestens unterhalten.

20 Jahre Beziehung: Man kennt einander

Zum Glück wissen die beiden Künstler nach 20 Jahren beruflicher und amouröser Beziehung bestens miteinander umzugehen. Man kennt seine Stärken und Schwächen. So neckt Madeleine ihren Partner, wenn dieser selbstverliebt eine Perücke hochhaltend einen fiktiven Dialog mit dem König beginnt. Prompt kehrt der Künstler auf den Boden der Tatsachen zurück, nur um gleich wieder von Madeleines Verführungskünsten aufs Neue motiviert zu werden. Mit einem Mal fliegen Jean Baptiste, der sich nun Molière nennt, die Ideen für sein neues Bühnenstück nur so zu.

„Les fâcheux“ heißt das neue Stück und erzählt von einem Liebespaar, das von neun lästigen Personen am Zusammenkommen gehindert werden soll. Alles scheint glänzend für das Künstlerpaar zu laufen. Doch wer die wahre Muße von Molières Gesinnungswandel ist, bleibt zunächst unerkannt. Wie es nämlich aussieht, hat sich Molière in Madeleines Schwester Armande (oder war es die Tochter?) verguckt und möchte sie heiraten. Ein gefundenes Fressen für den Klatsch und Tratsch in der Pariser Gesellschaft, die sich darüber das Maul zerreißt und Inzucht und Sittenverfall dahinter wittert.

Glänzend harmonierende Schauspieler

Dass die Darstellung von „Mademoiselle Molière“ mehr als gelungen ist, liegt nicht nur am glänzenden harmonierenden Schauspielgespann Virgine Cointe und Johannes Prill. Originelle Töne schlägt Regisseur Michael Policnik mit der fiktiven Instagram-Bloggerinn Valerie de Vouge an (auf humorvoll-provokative Art gespielt von Adama Mansare), die das Geschehen per Videobotschaft zwischen den Szenen kommentiert und Werbung in eigener Sache macht. Der Besuch lohnt sich nicht nur für Schulklassen. Wer einen vergnüglichen Abend verbringen möchte und seine Französischkenntnisse auffrischen möchte, dem sei das Stück empfohlen.