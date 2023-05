Bonner Schumannfest mit viertem „Intermezzo“ Klingendes Denkmal für Sibylle Lewitscharoff

Wie immer gibt sich das Schumannfest auch in der letzten „Intermezzo“-Ausgabe vor dem Neustart auch ein bisschen jazzig: Mit dem Lajos Meinberg Trio stellt sich am 10. Juni im Theater im Ballsaal eine aufstrebende Formation aus der jungen Jazzszene Berlins vor. Ebenfalls fester Bestandteil des Schumannfests ist die Kooperation mit dem Rex-Kino. In diesem Jahr gibt es dort zwei Filme zu sehen: In dem Film „Chopin – Ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit“ (5. Juni) geht es um Konzerte dreier Pianisten, die eines verbindet: Die Orte, an denen sie spielen, erinnern an die Grauen des Krieges. „Divertimento – ein Orchester für alle“ (11. Juni) ist eine Geschichte, in der die Hoffnung auf eine bessere Welt noch lebt. Es geht um eine Musikerin aus einer algerischen Immigranten-Familie, die ein eigenes Orchester gründet.