„Entführung für Profis“ Knallzarte Komödie im Contra-Kreis-Theater

Das Entführungsopfer bringt mit seinem ersten Auftritt Farbe ins Spiel. In dem von Tom Grasshof eingerichteten Kellerraum im Contra-Kreis regiert bis dahin minutenlang die Farbe Grau. Grau die Wände, grau die Overalls, in denen die Anfänger-Kriminellen Oliver Hartmann (Stefan Keim) und Sebastian Lauer (Martin Bross) stecken. Sie tragen Masken mit den Konterfeis des legendären britisch-amerikanischen Komiker-Duos Stan Laurel (1890-1965) und Oliver Hardy (1892-1957) – in Deutschland bekannt als Dick (Hardy) und Doof (Laurel). Sie waren genial. Körperfülle und Beschränktheit steigerten sie in zahllosen Filmen zur Kunstform.