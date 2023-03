Tour-Auftakt von Johannes Oerding in Köln Ein Konzert mit Seltenheitswert

Köln · In der Lanxess-Arena in Köln hat Johannes Oerding am Donnerstagabend den Auftakt seiner neuen Tour gespielt. Wer Kritik an dem Konzert üben will, muss schon mal die Goldwaage auspacken.

24.03.2023, 11:07 Uhr

Johannes Oerding auf seiner "Plan A"-Tour in der Lanxess Arena Köln Foto: Thomas Brill

Von Susanne Schramm

Womit soll man anfangen? Wenn man von diesem rundum gelungenen Tour-Auftakt erzählt? Mit der cleveren Sandra? Mit John F. Kennedy? Oder mit der Goldwaage, die man auspacken muss, um doch wenigstens ein bisschen kritisch rüberzukommen? Die Lanxess-Arena ist die erste Station der „Plan A“-Tour von Johannes Oerding, auf der er sein Ende 2022 erschienenes siebtes Album vorstellt. Sie führt ihn durch 17 deutsche Städte, in NRW spielt er sonst nur noch am 6. April in Oberhausen.