Konzerte auf dem Roncalliplatz : Brings und das Beethoven Orchester Bonn spielen zusammen in Köln

Brings und das Beethoven Orchester Bonn spielen zusammen in Köln

Bonn/Köln Die Kölschrockband Brings und das Beethoven Orchester Bonn spielen im kommenden Jahr zwei Konzerte vor dem Kölner Dom. Für die Band wie für das Orchester ein sehr besonderes Ereignis.

Die Flirtphase zwischen der Kölschrock-Band Brings und dem Beethoven Orchester Bonn begann mit einem ersten Date im Jahre 2016 in der Bonner Südstadt. Man kam sich näher, aus den ersten Gesprächen entwickelten sich Ideen, auch Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan war Feuer und Flamme für das Projekt. Die ersten Konzerte gaben sie dann 2018 in Bonn. Es folgte im vergangenen Jahr die erste gemeinsame CD „Alles Tutti“.

Man könnte also mittlerweile von einer sehr gut funktionierenden Langzeitbeziehung sprechen. Sogar einer mit Zukunft. Für den August nächsten Jahres haben sie sich zu zwei großen Open-Air-Konzerten verabredet, auf dem Kölner Roncalliplatz, den Bassist Stephan Brings allerdings lieber „Domplatte“ nennt, so wie er es aus der Zeit kennt, als er und sein Bruder Peter Brings noch Schüler waren und dort „mit der halben Klasse“ herumsaßen. Auf jeden Fall aber werden sie zu Füßen des Kölner Doms spielen. Für die Band wie für Beethoven Orchester ein sehr besonderes Ereignis. „Hier gemeinsam mit Brings zu spielen, ist für uns, für das Beethoven Orchester, eine große Ehre“, sagte Orchestermanager Michael Horn.

Pro Abend gehen 4905 Karten in den Verkauf

Und für die Zuschauer natürlich auch. Pro Abend gehen 4905 Karten in den Verkauf, berichtete der Impulsgeber und Bonner Konzertveranstalter Martin J. Nötzel am Montag im Kölner Domforum, wo er mit Brings und Beethoven Orchester das Projekt vorstellte. Der Vorverkauf beginne ab sofort. Das ganze Projekt war von Beginn an eine Köln-Bonner Allianz. „Es ist eine gute Verbindung“, sagt Schlagzeuger Christian Blüm. „Wir sind ja auch eine Bonn-Kölner Band. Harry und ich sind gebürtige Bonner“, führte er mit Blick auf Gitarrist Harry Alfter aus.