Premiere in Köln : Cologne Jazzweek bietet 35 Konzerte

Köln Von Mainstream bis Avantgarde: Die erste Cologne Jazzweek findet vom 28. August bis zum 4. September statt. In verschiedenen Spielstätten und Clubs werden 35 Konzerte gespielt.

Köln gilt schon lange als eine der großen Jazz-Metropolen Europas, die seit mehr als 60 Jahren vor allem progressive, umtriebige Musiker anzieht. Jetzt kann die Szene zeigen, was in ihr steckt: Vom 28. August bis zum 4. September findet erstmals die Cologne Jazzweek mit insgesamt 35 Konzerten statt, die in verschiedenen Spielstätten und Clubs präsentiert werden und das gesamte Spektrum von Mainstream bis Avantgarde abdecken. Es ist ein Festival von Jazzern für Jazzer – und mit einem Einzugsgebiet, das weit über die Domstadt hinausgeht.

Der Kölner Saxofonist Paul Heller, der unter anderem bei der WDR Bigband spielt, trifft mal auf den Weltmusik-Tausendsassa Jasper van‘t Hof, mal auf den 91-jährigen Trompeten-Altmeister Ack van Rooyen, der umtriebige Pianist Martin Sasse zaubert zusammen mit der Stimme des Soul-Jazz, Jeff Cascaro, bei der Federation of the Groove, aber auch im Peter-Weniger-Quartett, und der Improvisationskünstler Hayden Chisholm lädt kurzerhand das serbokroatische Gesangskollektiv Pjev zu einem Kirchenkonzert ein, nachdem er zuvor zweimal mit Nils Wograms Formation „Root 70“ aufgetreten sein wird.

Und immer wieder werden Klänge und Instrumente bis an ihre Grenzen ausgereizt, sei es bei Heidi Bayers Formation Korsh oder Christian Lillingers „Open Form For Society“. Demgegenüber stehen Künstler wie Jazz-Schlager-Experte Götz Alsmann oder die aufregende Stephanie Lottermoser, die mit sorgfältigen Kompositionen voller Tiefe zu überzeugen weiß.

Ebenso vielfältig wie die Musiker sind die Spielstätten der Jazzweek. Natürlich ist der Stadtgarten als Europäisches Zentrum für Jazz und aktuelle Musik ein zentraler Ort, ebenso wie das Loft sowie der Konzertsaal der Hochschule für Musik und Tanz. Doch auch das Alte Pfandhaus, der ehemalige Tabledance-Club King Georg oder das Bumann & Sohn in Köln-Ehrenfeld öffnen sich dem Jazz in all seinen Farben und Facetten. Sofern Corona nicht dazwischenfunkt, kann das Festival am 28. August starten und wird sich – so hoffen es zumindest die Musiker – schnell in Stadt und Region etablieren. Weitere Infos und das vollständige Programm unter www.jazzweek.de.