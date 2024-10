Tipps für das „Film Festival Cologne“ Acht gute Filme, die in Köln schon vor ihrer Premiere laufen

Was vom Film Festival ­­Cologne zu erwarten ist, lässt sich perfekt mit dem diesjährigen Motto zusammenfassen: „Schon jetzt sehen, was morgen wichtig ist“. Mit großer Verlässlichkeit präsentiert das Kölner Festival jedes Jahr eindrucksvolle Filme und Serien. Und so stehen auch für die Ausgabe vom 17. bis 24. Oktober große Namen und vielversprechende Talente auf dem Programm. Doch was lohnt sich besonders? Wir geben einen Überblick: