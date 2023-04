Konzert in Köln Pur spielt in ausverkaufter Lanxess-Arena

An diesem Abend sind alle eine Familie. 16.000 Menschen in der ausverkauften Lanxess-Arena lassen sich von Pur in den Arm nehmen, lassen sich streicheln von den Wohlfühl-Pop-Schlagern, umgarnen von den gesungenen Liebeserklärungen und trösten von dem Traum universeller Brüderlichkeit, den die Band in inbrünstige Worte kleidet. Klingt kitschig, ist es mitunter auch – aber in den besten Momenten gehen Pur weit darüber hinaus. Denn berühren und bewegen kann die Band aus Baden-Württemberg durchaus, zumindest sobald sie Betriebstemperatur erreicht hat. Und ihre Fans einmal mehr ins Abenteuerland entführt.