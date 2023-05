Konzert in Köln Paul Weller blickt zurück

Rund 1700 Fans drängten sich im restlos ausverkauften Kölner Carlswerk Victoria, um einen Heroen ihrer Jugend nach längerer Abstinenz mal wieder auf der Bühne zu erleben. Paul Weller gilt seit der Gründung von The Jam 1973 als der „Godfather of Mod“, eher ein Marketing-Label, das schlichtweg ignorierte, dass neben Ska die musikalischen Protagonisten des Mod-Lifestyle The Who, The Kinks oder The Small Faces hießen und fast zehn Jahre früher den Soundtrack für die Fred-Perry-, Parka- und Scooter-Szene lieferten. Bereits drei Monate nach Auflösung von The Jam 1983 war Paul Weller mit The Style Council und einem neuen, soulig orientiertem Sound am Start und konnte seinen ikonischen Status als Ausnahmemusiker weiter untermauern.