Konzert in Köln Lena ist wieder zurück

Johanna (16) trägt ihre Schwester Jette (acht) auf den Schultern. So kann sie Lena, die am Donnerstagabend im Kölner Palladium knapp eine Woche nach Veröffentlichung ihres neuen Albums „Loyal to myself“ ein Konzert gab, gleich bestimmt besser sehen. Das ist ein schönes Bild. Es passt zu Lena, denn der gebürtigen Hannoveranerin und Mutter einer dreijährigen Tochter liegen ihre jungen Fans vermutlich ganz schön am Herzen. Schließlich ist sie 2009 selbst mit gerade mal 18 direkt ums Eck in Stefan Raabs TV-Studios zur Castingshow „Unser Star für Oslo“ getuckert, um ein paar Wochen danach das Ding zu gewinnen. Den Rest der Oslo-Story kennt jeder.