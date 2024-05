Mark Forster in der Lanxess-Arena Eine Konzert-Show mit Schwächen

Da nutzt es auch nichts, dass es noch mehr Nebel und noch mehr Konfetti gibt. Um 22.19 Uhr ist Schicht im Schacht. Der Auftritt des 41-jährigen Sängers und Songschreibers hinterlässt gemischte Gefühle. Der Mann mit BBK (Bart, Brille, Käppi) ist unbestritten ein Sympathieträger. Wenn er sagt „Köln, ich liebe dich“ oder „Köln, ich liebe euch“ und dabei strahlt wie ein Kind vor dem Tannenbaum, muss man ihn auch lieb haben. Seine Songs, in denen er gesteht, dass er nicht „Perfekt“ ist oder fragt „Bist du okay?“ oder das beschreibt, was bei ihm um „Drei Uhr“ nachts abgeht, sind gut gemacht. Seine Stimme hat was. Und das Publikum in der so gut wie ausverkauften Arena ist hin und weg.