Miroslav Nemec Tatort-Kommissar als „Alexis Sorbas“ in Köln

Als er vor ein paar Monaten zusammen mit seinem Kollegen Udo Wachtveitl vor der Kamera stand, um die jüngste und mittlerweile 92. Folge des Münchner „Tatorts“ zu drehen, war Miroslav Nemec sehr erfreut darüber, auf Burghart Klaußner zu treffen, der in dieser bemerkenswerten Episode mit Furor und großer Überzeugungskraft die Figur des miesepetrigen Wutspießers Johannes Bonifaz Hackl spielte. Den Burghart, wie Nemec ihn natürlich nennt, kennt er seit einigen Jahrzehnten. „Mit ihm war ich ja noch in Köln am Theater.“ Verständlich, dass diese Erinnerung in ihm plötzlich wieder sehr präsent ist. Schließlich kehrt der aus Zagreb stammende und in München sesshafte Nemec am Ostermontag nach Köln zurück, um in der Philharmonie in einer Lesung den „Alexis Sorbas“ zu geben. Mit Musik – und auch ein bisschen Tanz.