Düstere Töne im Staatenhaus Oper über den Tod feiert Premiere in Köln

Nachdem E an der Strahlenkrankheit gestorben ist, hallen seine Wahnsinnsarien im Countertenor vor Glasvitrinen, in denen sich die zeitlosen Relikte ihrer wissenschaftlichen Arbeit wiederfinden: Gesteinsproben und ausgestopfte Tiere, ein paar Tonspuren mit ihrer Stimme. Sie betrieb Forschung zur Menschheitsgeschichte, sprach ihre Texte auf Band, was ihm etwas Erinnerung gibt. Allerdings hat E Doppelgängerinnen. Sich an ihr Gesicht zu erinnern ist unmöglich. O zerbricht, stammelt vom Licht.