Start des Festivals „Acht Brücken“ in Köln Ganz schön aufgedreht

„The Entertainment begins“, so spricht der kindliche König am Ende der Oper „Lessons in Love and Violence“. Der junge Herrscher hat gelernt und lässt seinen Konkurrenten abschlachten. Komponist und Dirigent Sir George Benjamin wurde in der Kölner Philharmonie nach der halbszenischen Aufführung dieses Spiels um Liebe und Gewalt mit Johlen und Kreischen gefeiert wie ein Popstar– nicht der einzige Jubelsturm an diesem Wochenende zum Start des Festivals „Acht Brücken“ – von zehn Tagen mit rund 50 Konzerten, einer klugen Mischung aus Klassikern der Moderne und Brandaktuellem.