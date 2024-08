Kölner Kabarettist gestorben Richard Rogler war ein „Riesenvorbild“

Kabarett betrachtete der Wahlkölner Richard Rogler als ein ehrliches Geschäft. Es müsse richtig gutes Gesellschaftskabarett mit einer sehr guten Sprache sein, sagte er vor drei Jahren dem Deutschlandfunk in einem Interview: „Keine doofen Witze oder die blöden Alltagsgeschichten der Comedians, auch möglichst nicht zu viel doofe Verkleidung“, so Rogler. „Man muss sich erinnern, dass das eine unterhaltsame Müllentsorgung der Gesellschaft ist.“ Wie seine Familie am Dienstag in Köln mitteilte, ist der Künstler, der zu den ganz Großen des politischen Kabaretts in Deutschland zählte, am Sonntag im Alter von 74 Jahren gestorben.